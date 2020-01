Benedetta Bosi a Domenica Live: "Io e Flavio Briatore non abbiamo mai avuto una storia" (Video)

Di Fabio Morasca domenica 19 gennaio 2020

Benedetta Bosi, la studentessa 20enne paparazzata con Flavio Briatore, è stata intervistata a Domenica Live.

Benedetta Bosi, la studentessa 20enne paparazzata con Flavio Briatore durante una vacanza a Malindi, lo scorso ottobre, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.

Benedetta Bosi ha dichiarato ufficialmente che, tra lei e Flavio Briatore, non c'è mai stata una storia d'amore:

Volevo chiarire una cosa, ci tenevo. Premetto che, per me, due persone con una differenza d'età importante possono amarsi perché, nella vita, ognuno può amare chi vuole. Detto questo, io e Flavio Briatore non abbiamo mai avuto una storia. Ci siamo conosciuti a Montecarlo, ad una cena, con delle mie amiche, ci hanno presentato amici in comune, abbiamo parlato bene, abbiamo riso, abbiamo scherzato e abbiamo fatto una vacanza insieme con altri amici. Io ne ho parlato anche con i miei genitori. Siamo partiti con altre 8 persone.

Parlando del bacio a stampo immortalato dagli obiettivi dei paparazzi, invece, la 20enne ha dichiarato di non essere mai andata oltre con Briatore:

Abbiamo fatto scalo a Roma. Abbiamo dormito in un hotel a Roma, in due camere separate, ci tengo a precisarlo. Poi, siamo partiti per Malindi e sono uscite le prime foto. C'è stato un bacio a stampo, vero, ma un bacio a stampo non implica niente tra due persone. Non siamo mai andati oltre. Ce n'è stato uno solo. E' vero! Ci siamo trovati bene, abbiamo anche giocato a bocce sulla spiaggia!

Benedetta Bosi, tra le altre cose, ha anche smentito la notizia riguardante la casa a Milano che Briatore le avrebbe comprato:

Non è vero che mi ha comprato una casa a Milano. Vivo da 4 anni a Milano. La mano sul pantaloncino? Non l'ho apprezzato ma è stata una cosa scherzosa, ovviamente. La storia non è mai iniziata. Voglio precisare che non c'è stato niente, è nato tutto come un'amicizia ma anche l'amicizia non è andata in porto. Io ho un carattere diretto, dico le cose in faccia, a molti questa cosa non piace, agli uomini piacciono le donne che possono essere tenute a bada... I rapporti si sono raffreddati. Sono fatta così, non sto zitta, devo dire quello che penso.

La Bosi, però, ha dichiarato di essere rimasta un po' delusa dalle presunte dichiarazioni di Flavio Briatore riguardanti l'sms che le avrebbe spedito per lasciarla: