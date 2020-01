Grande Fratello Vip 2020, Ivana Icardi contro Wanda Nara

Di Ivan Buratti domenica 19 gennaio 2020

La sorella di Mauro Icardi scrive una lettera alla cognata: "Sei senza ritegno, ma aiuta tuo marito a ritrovare sua sorella"

Wanda Nara e Ivana Icardi, le scintille non hanno mai smesso di brillare fra i due. Ricorderete tutti le polemiche sollevate dalla sorella del calciatore Mauro Icardi, ora al Paris Saint Germain, che ha più volte accusato la cognata di essere la responsabile della rottura del legame di sangue fra gli Icardi. Ore e ore di talk show, per una questione che è stata anche al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha visto nel cast dei concorrenti proprio Ivana Icardi.

Ora, nelle dinamiche del Grande Fratello (quello Vip), ci è finita proprio Wanda Nara, opinionista insieme a Pupo della prima edizione del programma condotta da Alfonso Signorini. Proprio il ruolo da commentatrice a bordo campo delle vicende degli inquilini della casa di Cinecittà ha spinto la modella argentina ad intervenire sulle pagine del settimanale DiPiù Tv. Ivana Icardi, infatti, ha accusato Wanda Nara di incoerenza per aver accettato un lavoro all'interno di una trasmissione che in passato ha criticato duramente:



Sei veramente sfacciata, senza ritegno. Mi hai allontanato da mio fratello perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Scrivo a te perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez, in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene.

Noncurante delle parole usate nei confronti della cognata, Ivana Icardi ha voluto comunque chiudere la lettera aperta con un invito, che suona più come una richiesta di aiuto, rivolta proprio a Wanda Nara, l'unica in grado di poterla far riconciliare col fratello:



Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda!