Alex Belli: moglie, Delia, figli, capelli

Di Marcello Filograsso domenica 19 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'attore italiano reso popolare dalla soap opera Centovetrine.

Attore reso noto dalla soap opera Centovetrine nel ruolo di Jacopo Castelli, Alex Belli è diventato uno dei personaggi tv più ricercati dai reality show di casa nostra. Conosciamolo meglio.

Nato a Parma come Alessandro Gabelli il 22 dicembre 1982 come il primo di quattro figli maschi in una famiglia che gestisce un allevamento di cavalli, inizia da giovanissimo a sfilare per Armani, per poi diventare attore su consiglio di Fioretta Mari, la celebre insegnante di recitazione di Amici quando nel talent show di Maria De Filippi era presente questa disciplina.

Nel 2010 approda alla soap opera di Canale 5, mentre due anni dopo in coppia con Samanta Togni partecipa a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Una delle regole ferree per essere ammessi al programma della sorella di Anna e Gabriella è non aver partecipato a reality: infatti Alex Belli li fa dopo, prendendo parte all'Isola dei Famosi nel 2015 e nel 2019 a Temptation Island Vip.

Ed è proprio nel docureality condotto da Alessia Marcuzzi che la sua vita sentimentale prende una svolta: il modello dai capelli biondo scuro, reduce dal matrimonio con la slovacca Katarina Raniakova finito nel 2017, e una love story di circa due anni con la modella marocchina Mila Suarez, entra nel programma con Delia Duran. Proprio l'esperienza qui dentro fortifica il loro legame, tant'è vero che i due hanno dichiarato di avere intenzione di mettere su famiglia. Attualmente non ha figli.

Foto: account Instagram Alex Belli