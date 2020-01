Delia Duran: foto, età, ex marito, Temptation Island Vip, film

Di Fabio Morasca domenica 19 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Delia Duran.

Delia Duran, vero nome Nusat Del Valle Duran Perez, nata il 17 aprile 1988, è una modella e attrice venezuelana nota per la sua storia d'amore con l'attore Alex Belli e conosciuta anche per aver lavorato in alcune fiction come L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo, Il bello delle donne - Alcuni anni dopo... e Furore - Capitolo secondo.

Per quanto riguarda le altre esperienze televisive, Delia Duran ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip, insieme al fidanzato Alex Belli (conosciuto sul set della fiction Furore - Capitolo secondo), ha partecipato come ospite a programmi come Domenica Live e Grande Fratello 16 (dove ha avuto un confronto con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli), e ha lavorato come valletta a #CR4 - La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.

Riguardo Temptation Island Vip, Delia Duran e Alex Belli hanno lasciato il programma insieme al termine del loro falò di confronto. La coppia non ha preso parte al programma dall'inizio, avendo sostituito la coppia formata da Ciro Petrone e da Federica Caputo, eliminata poiché l'attore napoletano ha infranto il regolamento, "invadendo" il villaggio delle fidanzate. Alex Belli, durante i falò, ha visto, in un filmato, la sua fidanzata molto vicina al single tentatore Riccardo Colucci, non reagendo bene e correndo velocemente verso il villaggio delle fidanzate.

Delia Duran ha un matrimonio finito alle spalle. In un'intervista concessa a Domenica Live, la modella venezuelana ha parlato dell'ex marito con cui si sono scambiati reciproche accuse. Delia Duran ha accusato l'ex marito di averla picchiata, accusa che è stata respinta dall'uomo.

In una recente intervista, Alex Belli ha dichiarato di aver subito, insieme a Delia Duran, un'aggressione da parte dell'ex marito della sua fidanzata, a seguito della quale sarebbe scattata una denuncia.

Delia Duran è presente sui social con un profilo Instagram che può contare su oltre 214mila follower.