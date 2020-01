Grande Fratello VIP 2020, il sogno nel cassetto di Carlotta Maggiorana (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 18 gennaio 2020

In una chiacchierata con Antonella Elia rivela il desiderio di un figlio: "Vorrei diventare mamma"

Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana ha un sogno nel cassetto e lo ha voluto condividere con Antonella Elia in una conversazione avvenuta in mattinata nella casa del Grande Fratello VIP. Racconta della sua vita sentimentale occupata dal marito Emiliano Pierantoni, di 13 anni più grande.

I due si sono sposati nell'estate 2017, un anno prima di indossare l'ambita corona, convivono già da tempo e non si sono mai lasciati in 7 anni di fidanzamento che il prossimo 14 febbraio diventeranno otto.

Di lui ne parla come una persona riservata, poco abituato alle telecamere così come al gossip: "E' un uomo meraviglioso, ti fa capire quando gli sbagli che fai quando sei lontana". Antonella ascolta con interesse, Carlotta senza negare un velo di commozione, ammette che in cantiere c'è una famiglia da allargare e lo dice apertamente: "Spero di diventare mamma, i figli vanno fatti giovani. Abbiamo già aspettato tanto insieme e lo abbiamo fatto per il lavoro"