Grande Fratello VIP 2020, le lacrime di Andrea Denver dopo la nomination (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 18 gennaio 2020

Il modello in lacrime dopo esser finito in nomination. Antonella Elia travolta dall'emozione.



E' crisi per Andrea Denver dopo la puntata del 17 gennaio del Grande Fratello VIP, soprattutto dopo essere stato nominato dagli inquilini della casa. Visibilmente rattristato per la nomination si sfoga con Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Rita Rusic ripensando a quali potrebbero essere state le conseguenze del fatto. Il riferimento va anche alla discussione avuta con Elisa de Panicis e a chi in casa non ha creduto al rapporto del ragazzo con l'influencer uscita ieri dalla casa.

Denver: "Per me esiste una seconda chance con le persone" mentre la Rusic gli risponde "È così ma se ne pagano le conseguenze". Il modello risponde: "Non mi importa nulla della nomination. Mi importa che passi il messaggio sbagliato. Non mi hanno capito, la motivazione è quella che ha detto Andrea" il riferimento è a ciò che ha detto Montovoli nel nominarlo.



Sono stato vero e sono fatto così e a lei l'ho perdonata. A me dà fastidio dare un messaggio sbagliato. Mi dispiace che in generale non esista nelle persone il perdono. Non ho bisogno di fare strategie.

Antonella Elia è colei che è rimasta più impressionata dalle lacrime del ragazzo che in camera da letto è crollato in un pianto a dirotto. Lo ha consolato ma il suo stato d'animo ne ha risentito: "Hai dato l'immagine di una persona buona e disponibile con tutti... Elisa ha seminato il caos, è confusissima e non ha credibilità, chi può crederle. Sei un ragazzo unico, di una bontà d'animo, hai una vita bellissima" afferma la Elia.