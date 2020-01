Michele Bravi: processo, età, Youtube

Di Marcello Filograsso sabato 18 gennaio 2020

Conosciamo meglio il cantante de Il diario degli errori.

Ospite di puntata della puntata odierna di Verissimo è Michele Bravi, che dal novembre 2018 sta facendo i conti con un incidente stradale che ha causato la morte di una donna. Ma andiamo con ordine conoscendo meglio il suo personaggio.

Nato a Città di Castello il 19 dicembre 1994, si iscrive alla settima edizione di X Factor nel 2013 durante il liceo classico, finendo nella squadra di Morgan degli Under Uomini e vincendo il talent show. Tiziano Ferro scrive per lui l'inedito, La vita e la felicita.

Per Michele il successo non è immediato, provando a riciclarsi con successo nel 2015 come youtuber con alcuni video assieme a Sofia Viscardi. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo, il terzo dell'era Carlo Conti con la ballad Il diario degli errori: il brano piace molto e si piazza quarto. Nel maggio dell'anno successivo invece impazza nelle radio con Nero Bali, in duetto con Elodie.

Ma è da più di un anno che la vita del cantante oggi 26enne ha subito un cambiamento: come detto sopra, il cantante il 22 novembre ha investito con l'auto facendo una retromarcia una donna di 58 anni che era in sella ad una moto, poi deceduta. La Procura di Milano per questo motivo ha chiesto il rinvio a giudizio e tra qualche giorno dovrà affrontare il processo.

Foto: account Instagram Michele Bravi