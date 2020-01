Barbara D'Urso 20enne in bikini, ecco com'era - foto social

Di dr. apocalypse venerdì 17 gennaio 2020

Scatto vintage dal 1977 per la conduttrice Mediaset.

Barbara D'Urso, svelato l'uomo dell'anello - video La conduttrice Mediaset svela sui social l'uomo che le ha regalato un anello. Oggi splendida 62enne, mamma di Giammauro ed Emanuele Berardi, ex moglie di Michele Carfora e felicemente single, Barbara D'Urso ha pubblicato una foto decisamente vintage sul proprio profilo Instagram. Mostrandosi all'età di 20 anni.

Uno scatto di fine anni '70, che ci mostra Maria Carmela, questo il suo nome all'anagrafe, sorridente e in bikini, con i lineamenti del viso assolutamente riconoscibili, rimasti praticamente intatti dopo quasi 43 anni. Proprio in quel 1977, anno della foto Instagram del giorno, la D'Urso debuttava sul piccolo schermo in qualità di showgirl su Telemilano 58, che pochi anni dopo sarebbe diventata Canale 5, nel programma Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi.

Migliaia i like e a decine i commenti, per una stakanovista della televisione nazionale che da domenica sera tornerà in prime time su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso, e Anna Oxa super ospite.