Vittorio Cecchi Gori: altezza, moglie, figli, Rita Rusic, età

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori è nato a Firenze il 27 aprile 1942 sotto il segno del Toro. Ha 77 anni. E' un imprenditore, politico e produttore cinematografico italiano, figlio del noto produttore cinematografico Mario Cecchi Gori.

E' alto 165 cm.

Dal 1983 al 2000, è stato sposato con Rita Rusic. Dal loro matrimonio sono nati Vittoria e Mario.

Il produttore è stato legato, per oltre tre anni, all'attrice Valeria Marini. Ha avuto una relazione anche con Miss Mondo Mara Meis.

Nel 2017 ha avuto un’ischemia cerebrale che lo ha costretto a restare in ospedale per oltre 2 mesi.

A fine settembre 2019, Cecchi Gori è stato operato d'urgenza di appendicectomia laparoscopica per un'appendicite acuta con peritonite localizzata.

"Ho avuto l’appendicite, come i ragazzini, avevo questo dolore forte pensando di avermi fatto uno strappo. Dopo tre giorni mi hanno portato al Gemelli e mi hanno operato d’urgenza Ora sto bene, mi sono ripreso, vado sempre a nuotare, faccio 40 vasche in piscina. Rita Rusic? Lei per ora è a Miami. Mi è stata molto vicina così come mio figlio Mario. Vittoria: Spero di rivederla a Natale, visto che ancora non me la sento di andare in America. Lei ogni tanto mi chiama e i rapporti si sono un po’ sciolti ma è normale dopo tanti anni che non ci si vede. Sta facendo la cittadinanza americana e quindi non può uscire dagli Stati Uniti" (Storie italiane, novembre 2019)

E' stato presidente della Fiorentina e di Telemontecarlo.