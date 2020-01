Uomini e Donne, Trono Classico: Tina s'infuria con Giovanna, lunedì la scelta di Giulio in diretta

Di Ivan Buratti venerdì 17 gennaio 2020

L'opinionista ritiene che Giovanna stia facendo di tutto per non farsi scegliere. Sarà così? Lunedì, la resa dei conti...

Uomini e Donne, continua la discussione tra la corteggiatrice Giovanna e il tronista Giulio. Dopo aver visto l'esterna con la corteggiatrice Giulia, Giovanna ha criticato aspramente il comportamento del tronista, ancora restio dallo sbilanciarsi a proposito della scelta futura. Lunedì prossimo, infatti, in diretta dalle 14.45, andrà in onda l'appuntamento speciale col dating show di Maria De Filippi, in cui il giovane rivelerà con quale delle due donne ha intenzione di lasciare la trasmissione.

La lite, tuttavia, ha cambiato presto protagonisti: la voce del tronista, infatti, si è scambiata con quella di Tina Cipollari. In un primo momento, l'opinionista ha preferito non esprimere la propria preferenza sulla scelta del tronista. "Sono due ragazze valide, non ho voglia di discutere col pubblico", la risposta alla domanda della conduttrice. Dopo che Gianni ha rivelato di sperare che Giulio scelga Giovanna, Tina non si è più trattenuta e si è liberata di più di qualche sassolino dalla scarpa, mostrando quindi chiara propensione per Giulia:



Non c'è stata una volta da quando è qui, tre o quattro mesi, che ha detto di essere contenta. Ha sempre qualcosa da ridire, per te sarà molto difficile trovare un uomo, perché tu aspiri alla perfezione e ti senti perfetta caratterialmente. Arriverà un giorno che ti dovrai adattare, te lo dico.

"Quando avrò dei figli e delle responsabilità, mi adatterò: a venticinque anni non mi adatto fuori, lo faccio a Uomini e Donne?", la replica di Giovanna, che non ha fatto altro che alimentare la vamp, che si è lasciata andare, senza più alcun freno:



Quando passeranno anni e anni e ti ritroverai da sola a trentacinque anni, ti prenderai il primo strappone che passa. Adesso fai tanto la bellina perché stai qui dentro, ma non so fuori come sei. [...] Negli ultimi tempi, Giovanna fa di tutto per non essere scelta.

Che Tina abbia ragione? Lo scopriremo nella prossima puntata...