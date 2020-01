Grande Fratello Vip, Francesco Sarcina contro l'ex moglie Clizia: la replica di Micol Incorvaia (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 gennaio 2020

Scontro a distanza tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: la difesa della sorella Micol a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, nella puntata in onda, oggi, mercoledì 16 gennaio 2020, ha ospitato, la sorella di Clizia Incorvaia, per replicare alle ultime dichiarazioni dell'ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, rilasciate a Leggo:

Sarcina: "È stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata [...]. Non faccio gossip. Dico che siamo nell'era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like. In Dov'è si parla del doversi perdere prima di ritrovare la via".

Durante l'ospitata nel salotto di Barbara d'Urso, Micol ha voluto fare alcune precisazioni:

"E' ridicolo leggere certe cose del tipo: 'La mia vita è stata resa pubblica'. Nessun altro se non lui ha reso pubblica questa storia. Mia sorella mai avrebbe voluto che questa storia uscisse fuori anche assolutamente non vera. Se non quel bacio di cui abbiamo avuto conferma da lei se stessa. Mi pare davvero allucinante. Lui ha messo le cose in piazza".