Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: "Ti do' un cazzotto, ti uccido", è polemica (video)

Di Marco Salaris giovedì 16 gennaio 2020

Durante Pomeriggio cinque, Roger Garth lancia la bomba sul concorrente VIP della casa: "Questo non è grave allo stesso modo?"

Nel salotto di Pomeriggio cinque a meno di 24 ore si commentano i fatti accaduti durante la terza puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera tra cui l'episodio più lampante legato all'espulsione di Salvo Veneziano avvenuto in conseguenza a delle gravi affermazioni rivolte verso una concorrente della casa. La chiacchierata si infuoca proprio mentre si parla della misura drastica presa dalla produzione del programma.

Tutti sono d'accordo con l'allontanamento dell'ex gieffino dalla casa, Roger Garth prende la palla al balzo in collegamento da Roma lanciando una segnalazione choc su Antonio Zequila parlando di un altro episodio che potrebbe ripercuotersi sul percorso del vip nella casa. L'accusa è precisa:



Il signor Antonio Zequila ha detto all’ex Miss Italia (Carlotta Maggiorana, ndr): "Ti dò un cazzotto e ti uccido…" Questo non è grave allo stesso modo? e sottolineo che ho pubblicato un video sul mio profilo instagram (NB.: il video tratto dalle instagram stories di Garth è in testa all'articolo).

In studio Barbara d'Urso e le sue ospiti rimangono di stucco non appena sentono la frase citata dall'opinionista: "Ma davvero ha detto questo?" chiede la conduttrice, Garth risponde prendendo in considerazione i due pesi e le due misure: "Ha detto veramente così "Ti dò un cazzotto e t’accir'" La ragazza ha risposto: "Oddio!" Non è anche questo molto grave? Penso ci voglia equità!" alludendo all'ipotesi di una possibile squalifica per il concorrente.

Roger Garth non nutre particolare simpatia per Antonio Zequila, già nell'ottobre 2018 i due litigarono ferocemente durante una puntata di Pomeriggio cinque.