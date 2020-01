GF Vip 4, Francesca Cipriani contro Barbara Alberti: "10 anni fa, mi insultò e mi fece piangere!" (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 16 gennaio 2020

Francesca Cipriani ha criticato Barbara Alberti dopo la sua frase indirizzata a Paola Caruso.

Barbara Alberti, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4, ha commentato l'ingresso di Paola Caruso, entrata nella Casa per parlare con Ivan Gonzalez, con una frase che ha fatto discutere: "Neanche con una forchetta, una donna così!".

Francesca Cipriani, tramite Instagram, ha commentato la battuta della scrittrice e drammaturga, invitando il GF a prendere un provvedimento disciplinare:

La signora Alberti ce l'ha con le donne e, forse, con le bionde... Probabilmente, ha scambiato Paola Caruso per me. Non ci sono provvedimenti ma io direi al GF di prendere qualche iniziativa.

In studio, ospite a Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha ricordato quando la Alberti, dieci anni fa, in un programma di Piero Chiambretti, la criticò con battute sarcastiche:

Ma come si permette? E' un'offesa, non è un'opinione. La sensibilità è sinonimo di intelligenza. Visto che ho la chioma bionda, secondo me, era convinta che Paola fossi io... Lei, 10 anni fa, da Chiambretti, mi insultò, mi disse che non ero intelligente, disse "Seno rifatto, poco cervello", "Prosciuttona!", di qua, di là... Ma come si permette? Mi disse di tutto, mi disse che non ero una showgirl, "Prosciuttona" era la cosa meno grave... Mi disse che non avevo cervello, che ero sciocca...

Roger Garth ha stuzzicato la Cipriani con questa osservazione:

L'ironia fa parte delle persone intelligenti e, quindi, capisco che la Cipriani faccia fatica a comprenderla.

La Cipriani non ha gradito e si è scagliata anche contro Garth:

Roger, la devi smettere di dire queste cose! Non sono una stupida, un conto è la persona, un conto è il personaggio! Mi sono rotta le scatole con te, quell'altra strega, mi avete stancata, veramente! Basta! Sono stufa, zitto! Taci! Io sono ironica e autoironica. Ero piccola, ero appena arrivata a Milano e mi fece piangere. Dopo dieci anni, questa donna torna in tv con questa cattiveria, devono prendere provvedimenti. E' una donna di cultura ma è insensibile. Le ferite rimangono per sempre.

Roger Garth, quindi, ha invitato la Cipriani a non andare più in tv se non vuole essere oggetto di critiche.

Pomeriggio Cinque è andato anche a ripescare le parole esatte che Barbara Alberti utilizzò all'indirizzo di Francesca Cipriani: "Ha fatto bene a rifarsi le tette, perché non ha altro da offrire".