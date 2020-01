Mariasole Pollio: età, altezza, anelli, Instagram

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Mariasole Pollio

Mariasole Pollio è nata a Napoli il 18 luglio 2003 sotto il segno del Cancro. Ha 16 anni. E' un'attrice e youtuber italiane. Il suo canale youtube conta oltre 306 mila iscritti e migliaia di visualizzazioni.

Frequenta il liceo scientifico.

Fa parte della scuderia dell'agenzia di Francesco Facchinetti

E' nel cast fisso di 'Don Matteo'.

E' alta 165 cm.

Ha un fratello di nome Christian.

Ha realizzato una linea di anelli con sopra incise delle frasi che rappresentano, a pieno, la propria personalità e l'approccio alla vita. Questi gioielli possono essere acquistati online.

Non è sposata, non ha figli e, attualmente, non risulta fidanzata.

Il suo profilo Instagram @mariasole_pollio conta oltre 1.1 milioni di seguaci.

"I social sono una grande fetta della nostra vita. L’importante è sapere che non inizia e finisce tutto lì. Per me l’amicizia è quella reale, dal vivo, fatta di quotidianità. E so bene che la vita virtuale non è tutto. Anzi, sono molto gelosa del mio privato" (Grazia, gennaio 2020).

La scorsa estate ha presentato Battiti Live, il programma musicale di Italia Uno, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e il regista Leonardo Pieraccioni l’ha scelta per interpretare sua figlia nel suo film Se son rose.

Tra i sogni nel cassetto, oltre a quello di diventare un'attrice, anche quello di affermarsi come psicologa.