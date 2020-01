Grande Fratello Vip 2020: il confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 gennaio 2020

E' scontro tra Paola Caruso ed Ivan Gonzalez

Paola Caruso, stasera, mercoledì 15 gennaio 2020, è entrata nella casa del 'Grande Fratello Vip' per un chiarimento con Ivan Gonzalez, suo compagno d'avventura ai tempi dell'Isola dei Famosi spagnola, che l'ha dipinta, sui magazine, come una 'serpenta' velenosa. Ecco il confronto tra l'ex Bonas di 'Avanti un altro' e l'ex tronista di 'Uomini e Donne':

Caruso: Io ho fatto tutto con il cuore. Noi siamo andati a Supervivientes nel bene e nel male. Non ci siamo piaciuti, capiti. Mi hai nominato due volte. Non me lo sarei aspettato. Ci siamo chiariti. Sei venuto in Italia, siamo andati 2 - 3 volte da Barbara d'Urso perché mi hai fatto una sorpresa. Io non ho mai detto che siamo fidanzati. Non ho mai detto che sei gay. Ho detto che non abbiamo mai 'quagliato'. La mia sensazione è quello che fai questo con tutte le donne. Tu sei un bel ragazzo. Chi ti vede dice: 'Che bel ragazzo'. Una ragazza come me si innamora, si invaghisce. Io non mi metto con la donna a strusciarmi. Tu hai preso in giro tutte me, Sonia, Valeria. Non ci metti il cuore. Non mi dire che sono una serpenta velenosa. Gli ho voluto bene a questo ragazzo".

Antonella Elia, che ha legato tantissimo con il modello iberico, ha dato la propria versione dei fatti:

Elia: "Lei non gli piace per niente. E' troppo aggressiva".