Wanda Nara: Grande Fratello Vip, figli, Icardi

Di Marcello Filograsso mercoledì 15 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'opinionista della quarta edizione del reality show in versione celebrity.

Soubrette, opinionista, procuratrice: sono molte le identità di Wanda Nara, nota per essere prima di tutto la moglie di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che ora sta facendo fortuna al Paris Saint-Germain. Ma conosciamola meglio.

Nata il 10 dicembre del 1986, diventa famosa nel suo Paese, l'Argentina, come modella, cantante e presentatrice. Da noi però diventa famosa quando lascia il calciatore Maxi Lopez, dal quale ha avuto 3 figli, proprio per Icardi. I due per qualche tempo hanno militato nella stessa squadra, la Sampdoria.

Una volta fidanzata con Icardi, da lui ha 2 figli (Isabella e Francesco) ma soprattutto ne diventa la procuratrice sportiva, instaurando un braccio di ferro con l'Inter quando il suo ormai ex centravanti di punta viene messo ai margini dall'arrivo di Antonio Conte.

Nel frattempo la carriera di Wanda Nara decolla anche in televisione, dapprima con la partecipazione a opinionista in Tiki Taka e infine al Grande Fratello Vip al fianco di Pupo.

Foto: account Instagram Wanda Nara