Uomini e donne, Armando contro Roberta: "Sei finta", lei: "Finisce male, vengo là e ti meno" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 14 gennaio 2020

Gianni Sperti durissimo contro il cavaliere: "Che schifo di uomo"

Nel corso della puntata di martedì 14 gennaio 2020 di Uomini e donne, è avvenuta una accesa discussione tra Roberta e Armando. La dama ha accusato il cavaliere, tra le altre cose, di aver dormito più volte con Veronica mentre frequentava lei. Il giovane campano ha prontamente replicato sostenendo che quelle di Roberta siano bugie ("hai mentito su tutto con me"). Ne è scaturito un lungo botta e risposta con la dama convinta che "io divento scomodo per lui, nel momento in cui racconto la verità":

- Io vengo là e ti meno. Non mi provocare, finisce male. Fai una brutta fine

- Sei finta. Sei bella quanto vuoi, ma sei finta. Devi stare chilometri lontana da me

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti difendendo Roberta e criticando Armando. In particolare il ballerino ha fatto sapere che "c'è una donna che pubblica nelle stories pezzi di casa di Armando". Si tratterebbe di una ragazza che lavora con Armando. Il cavaliere ha risposto affermando che si tratta di foto del 2014 e che "le ho già passate alla redazione". La lite si è infiammata ancora di più quando Armando si è rivolto così a Roberta (poi scoppiata a piangere):

Sei bugiarda e resterai sola. Sono troppo un signore per dire come ti sei spinta al ristorante con me.

Gianni ha sbottato:

Uomo di merd@, che schifo di uomo. Armando non dovrebbe essere in questo studio.

Unica a difendere Armando è stata Tinì Cansino. Alla fine, comunque, Armando ha chiesto ed ottenuto di parlare a telecamere spente, dietro le quinte, con Roberta.

In apertura di post il video della lite.