Grande Fratello Vip 2020, Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano: "Disgustoso e orribile quello che ha detto"

Di Alberto Graziola lunedì 13 gennaio 2020

Le parole di Salvo Veneziano sono state duramente condannate anche da Cristiano Malgioglio

Continuano a far discutere le parole pronunciate da Salvo Veneziano (ex gieffino della prima edizione del reality show) tornato in gara nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, il concorrente si è lasciato andare ad una serie di commenti, circondato dalla presenza degli altri "highlander" del programma, sulla giovanissima influencer Elisa de Panicis:

Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux

Parole e frasi decisamente evitabili che hanno indignato anche Federica Panicucci che ha parlato di questo argomento nella puntata di "Mattino 5" in onda oggi.

"Sinceramente a me questo video fa orrore. Trovo assolutamente terribile quello che dice Salvo, gli altri che ridono, trovo tutto disgustoso"

Poco fa, via Twitter, è intervenuto anche Cristiano Malgioglio che ha duramente condannato quelle frasi pronunciate da Salvo:

E' disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano... uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo.