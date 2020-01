Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Ecco come è finito il matrimonio con Francesco Sarcina" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Tutte le fasi della crisi matrimoniale di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, ieri pomeriggio, si è confessata a lungo, circa la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina. La giovane influencer siciliana, parlando in giardino con Antonio Zequila, ha spiegato tutte le fasi che hanno portato alla rottura definitiva. Ecco le sue parole:

"Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto. Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. Sono stato io a mandare la lettera di separazione a settembre 2018. Eravamo già in crisi da tanto tempo. Lui si faceva abbondantemente la sua vita. Lui si predicava innamorato, passionale. Io ricevevo segnalazioni che lui si faceva la sua vita. Mi lasciava, ogni sera, solo con mia figlia. Il problema non si percepiva, faceva l’innamorato, stavamo insieme in tutti i sensi. Era sesso, solo quello non c'era altro. Io non lo sapevo ancora, l'ho scoperto dopo".

Clizia Incorvaia - Grande Fratello Vip 2020

Data di nascita: 10 ottobre 1984

Città: Pordenone

Showgirl, attrice, giornalista e ora anche fashion blogger molto popolare, conta ben 220 mila follower.

Appassionata di moda, soprattutto quella degli anni ‘60, Clizia nel 2014 incontra Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni.

Nel 2015 si sposano, nasce Nina, ma nell'autunno 2018 il loro amore giunge al capolinea. A febbraio 2019 Clizia e Francesco annunciano “un ritorno di fiamma”, ma poi una nuova crisi, forse definitiva, a causa di un gossip, confermato dallo stesso Sarcina, che racconta il tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio, mette fine alla loro relazione.