Elga Enardu assente a Domenica Live: ecco il motivo

Di Marcello Filograsso lunedì 13 gennaio 2020

Arriva una spiegazione circa la mancata presenza dell'ex volto di Uomini e Donne nel programma di Barbara d'Urso

Piccolo giallo per Domenica Live, partito ieri con la prima puntata dell'anno solare 2020. Elga Enardu, ex volto di Uomini e Donne e sorella di Serena, era stata invitata nel programma di infontainment di Barbara d'Urso, ma non si è presentata.

Nel segmento erano presenti il giornalista Riccardo Signoretti, Karina Cascella e Giovanni Conversano, con quest'ultimo che ha sostituito la ragazza. Elga era stata invitata naturalmente per parlare della vicenda di Serena, protagonista delle prime due puntate del Grande Fratello Vip 4 per il caso Pago.

Tuttavia, la stessa Elga ha spiegato il motivo della sua assenza su Instagram:



"È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso ".

Conversano, ex di Serena, dal canto suo negli ultimi giorni aveva rilasciato delle dichiarazioni pesanti sul conto della ragazza:



“Lei mi ha dipinto in passato sempre come un mostro e si sta rivelando agli occhi di tutti quella che è sempre stata. Io negli anni ho fatto fatica a ripulire la mia immagine. So dove vuole andare a parare. All’epocaSerena per lasciarmi chiamò una giornalista per l’esclusiva. Io seppi da questa giornalista che io e Serena non eravamo più una coppia”.

Foto: account Instagram Elga Enardu