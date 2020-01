Imma Battaglia: "Licia Nunez? Sta sfruttando me ed Eva Grimaldi per la popolarità" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 12 gennaio 2020

La replica di Imma Battaglia a Domenica Live dopo lo scontro con Licia Nunez al Grande Fratello Vip

Imma Battaglia, oggi, 12 gennaio 2020, è intervenuta a 'Domenica Live' per chiarire i punti i sospeso della sua storia con Licia Nunez dopo il durissimo scontro durante la seconda puntata di 'Grande Fratello Vip'. La replica della moglie di Eva Grimaldi non si è fatta attendere:

Battaglia: "E' bugiarda. La storia tra me e Licia si è inclinata in maniera molto complicata nel 2009. E' stata una storia molto importante nella vita. Ne ero innamorata. Io avevo 18 anni più di lei. Passata la prima fase di innamoramento, la differenza d'età si è sentita. Licia se voleva parlarmi, lo poteva fare tranquillamente chiamandomi al telefono. Licia Nunez ha scelto di andare al Grande Fratello. Lei ha un palcoscenico 24 ore su 24. Sta raccontando quello che vuole. Premessa, non sono una donna stupida. Nessuno la conosceva. Sta usando me ed Eva. Il problema che ho è sulla verità".

L'attivista lgbt chiede all'ex compagna di lasciarla in pace e di concentrarsi della relazione con la nuova fidanzata Barbara:

Imma: "Chi è questa. Perché non parla del suo amore e di questa qua? Io non ho mai chiesto di venire alla nostra unione civile. Mi ha telefonato lei dicendo: "Sei stata importante per me, ci tengo tantissimo a venire". Io sono una donna che resta sempre al fianco delle donne. E' evidente che sta sfruttando me ed Eva per la popolarità. A me questo non interessa, è il gioco dello spettacolo. Parlasse della sua fidanzata, della sua nuova storia. Se, poi, vuole parlare quando e perché si sono incrinati i nostri rapporti. Io, in una qualunque situazione, anche ambigua, sono al fianco delle donne. Io non voglio infierire. Ho talmente tanto rispetto. L'ho sostenuta anche quando le cose non erano chiare. Perché quando stava con me era vietato dire che stava con me. E' arrivato il coming out ed il dolore ad orologeria. Io amo Eva perché la amo più della mia vita. Lei ama mia madre. La verità bisogna dirla. Io dovevo dirle: 'Sei una bugiarda'. E non ti permette di parlare di Eva Grimaldi".