Grande Fratello Vip 4, il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia

Di Marcello Filograsso sabato 11 gennaio 2020

Roberto Parli su Instagram critica l'ex valletta di Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello per un bacio tra Pago e la moglie durante Obbligo o verità.

Antonella Elia sta riuscendo in pochissimi giorni a far arrabbiare chiunque mentre si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4: dapprima Chiara Ferragni e Fedez, poi ha criticato Milly Carlucci per Il Cantante Mascherato, successivamente ha scatenato le ire di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, sua coinquilina.

Il motivo? Durante il gioco Obbligo o verità la soubrette di Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello ha provocato un bacio tra il cantante Pago e la moglie, mandando su tutte le furie il marito che ha visto la scena da Mediaset Extra.

Parli ha scritto su Instagram:



"Sì, più che il gioco “obbligo e verità” mi sembra il gioco dell’oca con l’oca di prima categoria che chiede di baciare una moglie che alla mattina deve andare a scuola e rispondere alle domande stupide che i bambini fanno! #rispetto #iotifoAdry #nocomment"

Successivamente il marito della Volpe ha modificato il post:



"Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta,più che il gioco “obbligo e verità “ mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???#alternative #rispect #iotifoadry #finoallafine #ciao".

Pago, Adriana Volpe e Antonella Elia non sanno minimamente che il gioco ha fatto arrabbiare il marito della ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia. Chissà se verrà svelato nella prossima puntata del reality show in versione celebrity.