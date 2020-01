Grande Fratello Vip 2020: il post di Serena Enardu dopo il confronto con Pago

Di Sebastiano Cascone sabato 11 gennaio 2020

Le prime parole di Serena Enardu dopo il confronto con Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Il pubblico italiano ha scelto, attraverso il televoto, di rispedire a casa, Serena Enardu, che, ieri sera, ha manifestato un certo interesse nei confronti dell'ex fidanzato Pago, neo concorrente del 'Grande Fratello Vip 2020'.

Di rientro in Sardegna, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha voluto ringraziare tutti quelli che, in qualche modo, hanno sperato in un riavvicinamento dopo l'esperienza a 'Temptation Island Vip'. Ecco le prime parole su Instagram:

Anche l'ex moglie di Pacifico Settembre, Miriana Trevisan, nel corso della seconda puntata del reality di Canale 5, è voluta intervenire, sui propri social, per dare la propria visione su quello che è accaduto nel loft di Cinecittà: