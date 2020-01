Grande Fratello Vip 2020, Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez

Di Sebastiano Cascone sabato 11 gennaio 2020

La reazione di Sonia Pattarino dopo l'ingresso di Ivan Gonzalez nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Il popolo del web ha atteso con trepidazione la reazione di Sonia Pattarino, ex fidanzata di Ivan Gonzalez. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', infatti, dopo aver visto l'ingresso del ragazzo spagnolo nella casa di Cinecittà, si è sfogata con un breve post su Instagram Stories:



La giovane influencer, nelle immagini postate sui social, fa riferimento alla scelta di quasi un anno fa.

L'ex tronista iberico, nel corso della seconda puntata del reality di Canale 5, si è mostrato per la prima volta, in costume da bagno sfoggiando un fisico molto muscoloso. Ha suscitato un grosso interesse nella sua nuova compagna d'avventura, Rita Rusic.

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 4

Data di nascita: 17 gennaio 1992

Città: Jerez De La Frontera (Spagna)

Modello e personaggio televisivo spagnolo (corteggiatore e tronista a Mujeres y Hombres e concorrente di Supervivientes), Ivan si è ben presto fatto conoscere anche in Italia partecipando come tentatore a Temptation Island Vip nel 2018, dove ha stretto un bel legame con Valeria Marini, e prendendo poi parte come tronista a Uomini e Donne.

Attualmente è anche un influencer da oltre un milione di follower su Instagram.