Grande Fratello VIP 2020, il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 10 gennaio 2020

Scontro fra l'attuale moglie di Eva Grimaldi e la sua ex fidanzata



I conti in sospeso tra Licia Nunez e Imma Battaglia sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento dal Grande Fratello VIP. Dopo le recentissime dichiarazioni rilasciate da Licia durante una conversazione con i coinquilini della casa e un sentito confessionale, Imma si è sentita in dovere di intervenire a gamba tesa per chiarire la questione con la diretta interessata.

Parlando con Alfonso Signorini, Licia è tornata a ribadire:



Sicuramente non ho mentito io. A volte si racconta una propria verità per pulirsi la coscienza, lei non ha mai ammesso di avermi tradita e di aver iniziato una frequentazione con Eva Grimaldi nel periodo in cui la nsotra relazione era ancora viva.

Fuori dal confessionale non sapeva che ad attenderla al varco, fuori dal confessionale, c'era proprio Imma Battaglia ad attenderla al varco:



Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Credo che le storie vanno raccontate bene soprattutto perché nella mia vita sono stata sempre una donna attenta e solidale. Ho trascorso quello che ho vissuto con rispetto. Ho rispettato la tua scelta di vita, eravamo entrambe consapevoli. L'amore che ho avuto per te è stato profondo, l'abbiamo vissuto bene. Però diventare giudice della mia vita e la derubrichi a tradimento mi fa arrabbiare, sono offesa. Io non ti ho tradito, mi sono innamorata di Eva, ho incontrato una donna meravigliosa. Tra di noi si era rotto qualcosa e tu lo sapevi, ne abbiamo parlato.

Licia è in totale disaccordo con le parole della sua ex: "Quando c'è l'amore tra due persone come il nostro amore si supera tutto. Per quanto fosse la storia in crisi". Imma aggiunge il carico da 90: "Ho trascorso il mio cinquantesimo compleanno da sola con mia mamma, lei non c'era per impegni lavorativi".

A questo punto Signorini da studio chiede provocatoriamente alla concorrente: "Non è che ce l'hai con Eva Grimaldi?" La risposta dopo qualche titubanza è arrivata: "Sì, è ovvio".

Il confronto non si è chiuso nel migliore dei modi, Licia ha continuato ad inveire contro Imma che rispondeva a sua volta mentre cercava l'uscita: "Tu sei una donna bugiarda".