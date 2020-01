Luigi Mario Favoloso: ritirata la denuncia di scomparsa (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Oggi, venerdì 10 gennaio 2020, nuove rivelazioni sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Barbara D'Urso si è collegata di nuovo in palestra con l'amico personal trainer, Nathan:

Nathan: "Sembrerebbe che la mamma di Luigi mi ha querelato per quello che ho detto ieri. Io ho semplicemente detto la verità, quello che Nina mi ha detto a cena il 30 dicembre. Ho detto che era una cosa gravissima ma non sono entrato nei particolari perché non rientra nella mia sfera personale. Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona, sono anche il suo migliore amico. Questo fatto gravissimo l'ha saputo anche Fabrizio, è molto incazzato".

Mamma Loredana Fiorentino, è intervenuta telefonicamente, chiarendo, ancora una volta, la realtà dei fatti dopo la mail ricevuta, stamattina. E' sicura che il figlio sia viva, stia bene fisicamente ma psicologicamente provato:

Mamma Loredana: "Non ho fatto nessuna denuncia o querela a Nathan. Se continua così lo farò. E' stata ritirata la denuncia di scomparsa. Appeno ho ricevuto la mail. Luigi Mario mi ha detto che sta bene".

Durante la diretta è intervenuto anche Ezio Denti che ha localizzato la sim libanese a cui Veronica Satti ha mandato alcuni messaggi:

Denti: "Quella sim lavora con un'utenza italiana. E' a Milano, nelle vie limitrofe della stazione centrale di Milano".

Un'ulteriore conferma arriva da una ragazza di nome Naomi:

Naomi: "Io ho incontrato qualche giorno prima di Natale. Ero a cena con un'amica in un noto ristorante milanese. Lui si è avvicinato accanto a me appena ero seduta da sola al tavolo. Mi ha fatto presente che aveva litigato con Nina Moric ed era stato cacciato di casa. E che la sera stessa aveva preso un appartamento in affitto in una zona centrale di Milano. Aveva le valigie in auto. Aveva un atteggiamento molto amichevole. Non ho mai voluto contattare un fotografo".