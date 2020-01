Sanremo 2020 Diodato: nome, fidanzata, Instagram

Di Alberto Graziola venerdì 10 gennaio 2020

Diodato, curiosità, notizia, fidanzata e Instagram

C'è anche Diodato in gara tra i 24 Big del Festival di Sanremo 2020. Il suo nome è stato reso ufficiale da Amadeos durante la puntata de I Soliti Ignoti, in onda lunedì 6 gennaio 2020. In attesa di ascoltare il suo inedito in gara al Festiva, ecco qualche curiosità sul cantante.

Il suo nome all'anagrafe è Antonio Diodato ed è nato il 30 agosto 1981 ad Aosta. Ha origine pugliese, di Taranto, città dove è cresciuto, ed è romano d'adozione. Si è laureato in cinema al Dams di Roma.

E' stato fidanzato con Levante (anche lei in gara al Festival di Sanremo 2020) e proprio la cantante ha scritto un pezzo su di lui nell'album "Magmamemoria", appunto, Antonio (come dichiarato a Leggo):

Scritta prima della fine della storia. È stato un amore bello, senza gossip, che non si trova su internet. In un disco dedicato alla memoria, tra nomi e luoghi, non poteva mancare nessuno

Sulla vita privata di Diodato, oggi, si hanno pochissime informazioni e l'artista preferisce la riservatezza in campo sentimentale.

A Sanremo ha già partecipato insieme a Roy Paci nel 2018 e recentemente ha inciso un brano per la colonna sonora del film "La dea fortuna", dal titolo "Che vita meravigliosa". Questo è anche il titolo del suo prossimo album di inedito, disponibile dal 14 febbraio 2019, poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in gara con "Fai rumore"

Il suo account Instagram ufficiale è @Diodatomusic.