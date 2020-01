Andrea Denver è fidanzato: "Abbiamo 5 anni di differenza"

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Andrea Denver del Grande Fratello Vip 2020 è fidanzato ufficialmente

Oggi pomeriggio, venerdì 10 gennaio 2020, Andrea Denver, per la prima volta, ha parlato della sua fidanzata americana. Lei ha 23 anni:

"Ci siamo separati due volte. E' un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po' di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all'estero. Io voglio tornare in Italia. Quello è il più grande problema. Lei ama l'Italia ma ha paura di lasciare la sua famiglia, vorrebbe restare in America. Questo è un esperienza che mi dà la possibilità di mettermi in gioco e convivere con persone. Sono una persona che vive da sola, ho i miei spazi".

Il modello è convinto che l'esperienza, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', potrà cementificare la relazione:

"E' un test importante. Sei abituato a sentire una persona tutti i giorni. Io voglio tornare in Italia. Questa è una grossa barriera, è giusto anche mettersi nei panni degli altri".

Il giovane influencer veronese vuole trovare importanti amicizie senza alcuna 'mira' nei confronti del gentil sesso:

"A me piace conoscere le persone in generale. Lo sa anche lei. Sono onesto. Non puoi precluderti la conoscenza. Qui non sono entrato con l'idea di trovarti la fidanzata".