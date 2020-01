Uomini e Donne, tira e molla fra Giulio e Giovanna: cosa sta succedendo

Di Marco Salaris venerdì 10 gennaio 2020

L'anno del tronista non inizia nel migliore dei modi, bacia Giulia e la tensione con Giovanna si rialza.

Il trono di Giulio Raselli è arrivato ad una fase di stallo. Giovanna e Giulia si stanno dando filo da torcere reciprocamente ma chi sta in balia della bufera per una scelta che stenta ad arrivare è proprio il tronista. Ritroviamo i rapporti così come li abbiamo lasciati nel 2019, la gelosia di Giovanna Abate non riesce a reggere il colpo vedendo i comportamenti del ragazzo nei confronti di Giulia.

In più occasioni Giovanna ha manifestato la voglia di lasciare la trasmissione nonostante lei abbia passato tanti momenti in compagnia di Giulio, alcuni dei quali molto intimi con dei baci altrettanto importanti. Ma le attenzioni prestate alla sua 'avversaria' Giulia è un groppo pesante da mandare giù.

Nella puntata di oggi, 10 gennaio, la Abate si è nuovamente scontrata con il tronista. Prima durante un'esterna risolta in malomodo, nonostante lui si sia recato a casa sua con tutte le buone intenzioni "Io non penso che potrei mai essere una scelta sentita" dice Giovanna "Sei tu che complichi le cose. Mi dà fastidio che una persona in tutti i modi fa il possibile per non star bene con me" risponde Giulio.

Al ritorno in studio i due battibeccano ancora, Giovanna sente di non essere protetta da Giulio: "Dammi valore, non mi far sentire l'ultima scema su questa sedia" i nervosismi riaffiorano quando viene trasmessa l'esterna tra Giulio e Giulia nella quale scatta un altro bacio. La corteggiatrice si sente nuovamente messa in disparte e crede di non riuscire a dare tutto ciò che potrebbe darle Giulia, così si alza dalla seduta e sceglie nuovamente di abbandonare lo studio.

Dopo un ulteriore confronto, Raselli prova a rasserenare il clima, Giovanna si risiede ma la situazione sembra tutt'altro che risolta.