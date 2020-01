Gabriel Garko: "Figli? Nel momento in cui avrò accanto a me la persona giusta lo farò"

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Gabriel Garko pronto a diventare padre per la prima volta

Gabriele Garko, intervistato dal settimanale 'F', in edicola questa settimana, ha manifestato la propria insofferenza per l'attenzione morbosa dei media sulla sua vita privata. L'attore, per scelta, ha deciso di distaccarsi da tutti i pettegolezzi che riguardano la sfera intima:

"Un giorno dicono che sono fidanzato con Gabriele Rossi, il giorno dopo con una ragazza con cui mi fotografano. A un certo punto della mia vita mi sono fermato e ho detto: “Lascia che scrivano”. Alla fine tutti dobbiamo lavorare quindi se do la possibilità a qualcuno di farlo scrivendo su di me, ben venga".

Il protagonista di molte fiction e film italiani ha spiegato, inoltre, i motivi che l'hanno costretto a mettere la parola fine a delle storie molto importanti:

"A volte proprio per colpa del gossip. Quando la storia diventa troppo morbosa per i media, è difficile mantenere la giusta distanza. Altre, per il sesso. Personalmente, se con la persona con cui sto non ci sono più il divertimento, la goliardia e anche la lussuria, meglio lasciarsi. Quello che determina il rapporto d’amore viene prima, ma nel mezzo di una relazione deve esserci sesso puro".

Garko, infine, non nasconde di essere pentito di non essere diventato padre:

"Sull'averlo ci ho pensato tanto, e devo dire che oggi mi pento di non averlo fatto in passato. Però credo anche che per avere figli ci sia bisogno di una serenità totale, e io non ne sono ancora sicuro. Nel momento in cui avrò accanto a me la persona giusta lo farò. Per come sono fatto però potrei anche decidere domani".