Grande Fratello VIP 2020, Salvo Veneziano choc contro Elisa de Panicis (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 13 gennaio 2020

Durante una chiacchierata tra i 'guerrieri' del GF, il pizzaiolo siciliano spara una frase contro l'influencer che farà discutere

Ieri sera i guerrieri e inquilini vip della casa del Grande Fratello VIP si sono incontrati per la prima volta. Ai 4 concorrenti storici del reality show, nominati compresi (Salvo e Sergio, ndr), è stata concessa una serata in compagnia per conoscersi meglio. Non solo divertimento, dalla serata ne è uscita anche qualche tensione come quella venutasi a creare tra Pago, Rita Rusic, Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano. Proprio su quest'ultimo concorrente ci soffermiamo poiché è protagonista di un'altra vicenda ricollegata in qualche modo alla stessa sera.

Durante una conversazione avuta con Sergio Volpini, Laricchia e Patrick Ray Pugliese avvenuta dopo la serata in casa, Veneziano non ha usato mezzi termini per commentare un'altra delle gieffine di questa edizione, la giovanissima influencer Elisa de Panicis:



Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux

Nessun concorrente si è dissociato dalle parole di Salvo. Volpini viene inquadrato mentre asseconda l'attacco, quasi a dargli ragione, Patrick sghignazza quando il pizzaiolo si ripete ancora una volta. Solo alla fine Veneziano chiede scusa sorridendo verso la telecamera, ma ormai è troppo tardi. La frase non è certamente passata inosservata e il web chiede a gran voce serie misure di provvedimento, arrivando persino all'ipotesi di squalifica immediata.

Al momento da parte della produzione di Grande Fratello VIP non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito al caso.