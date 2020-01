Sanremo 2020, Irene Grandi: oggi, figli, Instagram

Di Giulio Pasqui venerdì 10 gennaio 2020

Irene Grandi: curiosità, figli e vita privata della cantante in gara al Festival di Sanremo 2020.

Irene Grandi è tra i cantanti Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La cantautrice fiorentina, classe 1969, è stata scelta da Amadeus per esibirsi sul palco del teatro Ariston con il brano Finalmente Io, scritto (nientepopodimenoché) da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Questa sarà la sua quinta volta al Festival: la prima volta è stata nel 1994 con Fuori, l'ultima nel 2015 con Un Vento senza Nome. Non ha mai vinto.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Irene Grandi è sposata con Lorenzo Doni. Di lui sappiamo poco: sicuramente è un avvocato con la passione per il golf. Il matrimonio, privatissimo, è stato celebrato il 2 luglio 2018 a Nerbolia, in provincia di Oristano. In passato la rocker toscana era legata ad Alessandro Carotti, che aveva sposato a Las Vegas nel 2003 dopo appena un mese di conoscenza. La loro relazione è durata fino al 2010.

"Era il 2010, io correvo come un treno. In cerca di approvazione assecondavo con dovere militare le frenesie di un’agenda da artista. Viaggiavo in business, ma il vagone era pieno di gente sbagliata, le relazioni stavano deragliando, su tutte quella col mio ex marito. Lì ho frenato", aveva dichiarato a Vanity Fair. Nonostante la chiave di ricerca "figli" sia una delle più cercate su Google, Irene Grandi non ha pargoli al seguito.

Irene Grandi oggi è una bellissima 50enne. Il suo ultimo album, intitolato Grandissimo, è uscito il 31 maggio 2019. Dal 4 all'8 febbraio 2020 tornerà a Sanremo. L'ultima volta è salita su quel palco nel 2019, per duettare con Loredana Bertè sulle note di Cosa ti aspetti da me. Il suo account Instagram è @irenegrandiofficial.