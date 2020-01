Ayoub Haraka: Amici 19, età, Instagram, fidanzata, chi è?

Di Marco Salaris venerdì 10 gennaio 2020

Chi è il ballerino entrato nella classe del talent show di canale 5

La classe di Amici 2019/20 vede al suo interno un nuovo entrato grazie a Timor Steffens che ha scelto un nuovo ballerino da far entrare nella scuola: è Ayoub Haraka. Conosciamolo meglio.

Ayoub vive ad Avezzano ed è nato il 18 agosto 1996, ha 23 anni (quest'anno ne compirà 24) è del segno del Leone. E' cresciuto nella palestra e scuola di danza 'Harmony e già un anno fa aveva provato ad entrare nella scuola sfidando Valentina Vernia (entrata poi al serale della scorsa edizione).

Ha una pagina Facebook nella quale si fa chiamare con il suo nome d'arte B-boy Yuba e che conta circa 400 likes, ed un profilo instagram (yuba_bc) seguita da 5.310 followers.

Ayoub è fidanzato anche se sui suoi social compare raramente in compagnia della sua ragazza Gaia Santucci. In uno scatto c'è una frase a lei dedicata: "Con te che anche nel difetto e nell'imperfezione.....sei soltanto INCANTO! Love you"