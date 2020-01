Daniele Dal Moro tronista di Uomini e Donne: l'attacco di Gennaro Lillio (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Gennaro Lillio attacca Daniele Dal Moro su Instagram

La notizia dell'investitura ufficiale di Daniele Dal Moro come tronista di 'Uomini e Donne' non ha lasciato indifferente Gennaro Lillio che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha attaccato l'ormai ex compagno d'avventura (ai tempi del 'Grande Fratello 16') in difesa di Martina Nasoni.

Ecco le parole dell'ex gieffino:



Caro Daniele Dal Moro, faccio nomi e cognomi, visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo Uomini e Donne, l’amicizia che ha con me, mettendo in dubbio, criticandola, facendo spesso storie o battutine nei suoi confronti, io oggi non posso gioire del fatto che tu sia sul trono. Se non fosse stato così non ti nego che mi avrebbe fatto piacere. Hai tanto parlato, hai tanto millantato, dopo questo posso dire che sei un falso, sei un’ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida. Io sono contento che Martina si sia allontana da te. Buon trono!

Il muscoloso napoletano, inoltre, ha dedicato un dolce pensiero all'amica che, nelle scorse settimane, si è scontrata, più volte, con l'ormai ex fidanzato:

"Amica mia, ricorda sempre a testa alta. E non cambiare mai la bella persona che sei ed i valori che hai. Tvb".