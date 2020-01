Barbara d'Urso: l'anello da un uomo misterioso dopo una cena romantica (video)

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

La conduttrice si è fidanzata? I video di Instagram lasciano intendere che Barbara d'Urso abbia intrapreso una relazione d'amore...

Barbara d'Urso si è innamorata? La conduttrice di Canale 5, tornata in onda con Pomeriggio 5 dopo la pausa natalizia, pare aver finalmente trovato un fidanzato. Dopo anni di presunti flirt che la cronaca rosa le ha attribuito, è lei stessa a farsi avanti e a mostare ai propri seguaci di Instagram un momento di rara intimità. Terminata la diretta di giovedì, Barbara d'Urso ha trascorso una serata romantica a cena con un misterioso uomo, di cui la donna ha voluto immortare sui social soltanto la mano, stretta stretta alla sua, appena illuminata dalla luce di due candele.

Tre i brani che Barbara d'Urso ha voluto usare come colonna sonora dell'incontro a tavola, ulteriori indizi sul tipo di legame che si sarebbe creato fra i due, già apparentemente molto profondo: "Io che non vivo senza te" di Pino Donaggio, "È colpa mia" di Maria Nazionale (brano neomelodico di Sanremo 2013, che però parla di un amore che è iniziato male ed è finito peggio...) e "Someone like you" di Adele, le cui note hanno accompagnato i bagliori di un anello scintillante al dito di Barbara d'Urso, dono del misterioso amante.

Ovviamente, è caccia all'identità dell'uomo che pare sia riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice, che più volte ha sottolineato pubblicamente quanto sfortunata sia stata con gli uomini nel corso della sua vita: dopo la fine delle storie con il produttore Mauro Berardi e con il ballerino Michele Carfora, Barbara d'Urso aveva scelto di chiudere i sentimenti in cantina e di dedicare tutto il suo tempo alla famiglia e al pubblico. Ma la situazione è cambiata: c'è qualcuno da cui non riesce a stare lontana. In fondo, non si è mai troppo grandi per farsi venire le farfalle nello stomaco!

A giudicare dalla mano non tatuata, non si tratterebbe di Filippo Nardi, che molti giornalisti sostenevano essere più che un amico per Carmelita; scartata anche l'ipotesi Alberto Mezzetti a causa delle ultime frecciatine social. E se non fosse un uomo del mondo dello spettacolo? Staremo a vedere...