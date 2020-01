Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano: "Serena Enardu malata di visibilità, Pago è una vittima" (video)

giovedì 9 gennaio 2020

Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu in difesa di Pago

Dopo la pubblicazione di un post contro l'ex fidanzata Serena Enardu, oggi, ospite a 'Pomeriggio 5', Giovanni Conversano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulla scelta dell'ex tronista di entrare (forse) in casa per un ennesimo chiarimento con Pago a favore di telecamere:

"Io quando ho scritto quel messaggio, voleva essere 'Un in bocca al lupo'. I social enfatizzano tutto. Lei mi ha dipinto, in passato, come un mostro con la presunzione di aver fatto chissà che cosa. Non l'ho mai tradita. Si sta rivelando agli occhi di tutti quella che è sempre stata. Ho fatto tanta fatica per ripartire e ripulire la mia immagine. Il rispetto per le donne è stato uno dei miei valori principali. Mi piacerebbe dire qualcosa a Pago con il quale sono solidale. E direi qualcosina anche lei. Lei, dopo dieci anni, scivola, di nuovo, sulla solita buccia di banana. So quale è il suo obiettivo. Questo dibattito senza l'interlocutore non mi sembra giusto".

Con l'imprenditrice sarda, l'ex calciatore sogna un vero e proprio confronto pubblico per mettere definitivamente la parola fine a tanti attacchi social:

"In questi anni non ha mai mai perso occasione per commentare le mie vicende. Ha commentato l'ecografia, alcune cose su mio figlio. Quando Giada era la prima ballerina a Ciao Darwin aveva sempre qualcosa da ridire. Ero sempre al centro delle sue attenzioni. Vorrei parlare con Pago. E' dentro un tritacarne. Lei si ripropone all'interno del Grande Fratello per chiarire quello che è successo dopo Temptation Island Vip".

Al momento, però, Giovanni non sembra, per nulla, intenzionato a sotterrare l'ascia di guerra:

"Questa donna è malata di visibilità. Quando voleva lasciarmi l'ha comunicato ad una giornalista. Lei ha parlato per anni male di me. Ha detto che dovevo andare dalla d'Urso per comprare i pannolini a mio figlio. Pago è un ragazzo straordinario, è una vittima. Vorrei aprirgli gli occhi. Serena lo ama perché è nella casa del Grande Fratello".