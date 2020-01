Harry e Meghan due macchine da soldi per Emanuele Filiberto di Savoia

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Emanuele Filiberto Di Savoia promuove il gesto della coppia Harry e Meghan

Emanuele Filiberto di Savoia, ospite, oggi, della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, 'Un giorno da Pecora' su Radio Rai1, ha commentato le ultime vicende della casa reale inglese dopo la separazione tutt'altro che consensuale di Harry e Meghan:

"Harry e Meghan? Sono delle macchine da soldi, economicamente hanno molto più da guadagnare essendo fuori dalla Famiglia Reale che dentro. Non dimentichiamo che così sono liberi di fare qualsiasi progetto, so che hanno già registrato un marchio, hanno già due o tre cose. E possono fare anche molto con le fondazioni, fare del bene agli altri".

L'ex concorrente di 'Amici Celebrities' ha delineato un ritratto assai esaustivo della vicenda che, in poche ore, ha incuriosito tutto il mondo:

“Trovo bello far un passo indietro per andare avanti con la loro vita. E poi non essendo in linea per regnare in Inghilterra si sono detti che forse c'era più da fare al di fuori della Famiglia Reale”. Crede che Meghan Markle possa anche tornare a fare l'attrice? “No, non credo”. Ha mai conosciuto i due? “Li ho incontrati varie volte, li conosco un po', sono persone molto gentili e perbene, faranno cose fatte bene”. Lei avrebbe preso la stessa decisione al loro posto? “Forse è meglio essere il numero uno nel suo piccolo regno che il numero sei in un grande regno”