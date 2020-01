Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Mi sono resa conto che Pago mi mancava da morire"

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

Le dichiarazioni di Serena Enardue, nella suite del Grande Fratello Vip, in attesa di scoprire se potrà incontrare l'ex compagno nella Casa

Nel corso della prima puntata del daytime del Grande Fratello Vip 4 è stato riassunto quanto accaduto nella lunga diretta di ieri sera. Sono stati mostrati, dunque, gli ingressi nella Casa dei primi concorrenti (gli altri varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà nell'appuntamento di domani sera). Ma c'è stato spazio anche per alcune immagini inedite. In particolare, abbiamo ascoltato le parole di Serena Enardu, ospite della suite e in attesa del giudizio del televoto. L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, soltanto nelle prossime ore saprà se potrà entrare nella Casa (per una settimana) per incontrare l'ex compagno Pago, concorrente ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La Enardu, in passato legata sentimentalmente a Giovanni Conversano, ha detto:

Mi sono resa conto che mi mancava da morire, lui è una bellissima persona, lui è molto diverso da me, un confronto con me potrebbe servire perhcé così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che dalla testa non si è ancora tolto.

Il cantante, che ieri sera aveva già spiegato che "la rabbia è passata, ma ricordare cosa è successo non mi fa molto piacere" e che non aveva negato che "ho ancora un forte sentimento per lei, ma preferisco ricominciare da me", ha ribadito anche in confessionale che in questo momento "ho bisogno di tempo" per valutare e capire se un eventuale e ulteriore chiarimento con Serena possa essergli utile.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo aver preso parte a Temptation Island Vip, andato in onda negli scorsi mesi su Canale 5.