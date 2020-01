Sanremo 2020, Michele Zarrillo oggi, moglie, Instagram

Di Alberto Graziola giovedì 9 gennaio 2020

Michele Zarrillo, moglie, figli e vita privata del cantante

Michele Zarrillo è tra i cantante Big in gara dal 4 all'8 febbraio al Festival di Sanremo 2020. Amadeus, infatti, ha scelto anche il brano dell'artista da ascoltare sul palco del Teatro Ariston. Un ritorno atteso dopo il grande successo ottenuto, anche a livello di vendite e rotazioni radiofoniche, di "Una rosa blu", diventato un classico della sua carriera. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla vita personale del cantante.

Michele Zarrillo è nato a Roma il 13 giugno 1957. Ha tre figli: Valentina nata nel 1981, Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012.

Qualche anno fa, nel 2013, il cantante ebbe un infarto e venne ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. E' tornato sulle scene circa un anno dopo, il 7 ottobre 2014, con un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma accompagnato dai jazzisti Danilo Rea e Stefano Di Battista.

Ha una compagna, Anna Rita Cuparo, e anche lei è musicista, una violoncellista.

Michele Zarrillo è molto riservato sulla sua vita privata. In un'intervista a Radio Italia ha ammesso come la musica sia al centro della sua vita professionale e privata, anche tra le mura di casa, in famiglia:

Ho dei filmatini dove vengono fuori anche delle cose un po' bizzarre. Con mio figlio Luca che ha solo 7 anni e mezzo già ci dilettiamo a fare duetti con chitarra, batteria. Adesso sta suonando il pianoforte e per ora glielo faccio vivere come una passione, come un gioco. L'arte va vissuta sempre con questo atteggiamento anche se poi richiede studio e applicazione

Il suo profilo Instagram è MicheleZarrilloOfficial.