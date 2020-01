Uomini e Donne: un ex concorrente del GF è il nuovo tronista (Foto)

Con la scelta finale di Giulio Raselli, il Trono Classico di Uomini e Donne è pronto ad accogliere un nuovo tronista. Il prescelto è un volto già noto poiché ha preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Daniele Dal Moro, 29enne veronese, imprenditore e modello.

Su Witty Tv, è stato pubblicato il video di presentazione di Daniele Dal Moro nel quale, oltre a descrivere il proprio carattere, ha anche parlato velocemente della sua esperienza al GF16:

Mi conoscete perché ho partecipato al GF. E' stata un'esperienza incredibile che mi ha dato tanto. Sono carismatico, determinato, egocentrico, sono sicuro di me. Mi piace vivere la vita di petto, per me è tutto bianco o nero. Però sono anche sensibile e ho il cuore grande. Questa grande sensibilità che ho l'ho presa da mia madre. Non ho paura di innamorarmi, non vedo l'ora. Sono una persona che quando ama, farebbe qualsiasi cosa.

Con le seguenti dichiarazioni, invece, Daniele ha parlato della sua famiglia, del padre parlamentare, a cui è molto legato, del suo lavoro e della sua passione per lo sport:

Sono andato via a 17 anni, i miei genitori, per lavoro, hanno sempre girato molto. Mio padre è un parlamentare, mia madre segue le aziende di famiglia. Dentro casa, sono maniacale. Non voglio una persona come me altrimenti finiremo per litigare! Sono una persona molto curiosa, sono sempre alla ricerca di uno stimolo. Mio padre è la persona che stimo di più in assoluto. Vorrei vederlo di più. Da quando sono piccolo mi danno del "figlio di papà". In realtà, mio padre mi ha preso e mi hai detto "Vai a lavorare, non verrai in azienda a scaldare la sedia". Faccio l'imprenditore e mi occupo di consulenze aziendali in ambito finanziario. Amo lo sport, per me è uno stile di vita e un rifugio da tutto il resto.