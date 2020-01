Grande Fratello Vip 2020, Imma Battaglia e Vladimir Luxuria contro Licia Nunez

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Imma Battaglia e Vladimir Luxuria contro Licia Nunez

Nella clip di presentazione, Licia Nunez, neo concorrente del 'Grande Fratello Vip' 2020, ha rivelato perché è finita la relazione con l'attivista lgbt Imma Battaglia, oggi, moglie di Eva Grimaldi:

La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi che poi è la sua attuale compagna. Non è facile dopo 7 anni di storia vedere la persona che hai amato così tanto con un’altra donna.

Durante la prima puntata della quarta edizione del reality show di Canale 5, Vladimir Luxuria è intervenuta su Twitter per difendere l'amica. L'ex parlamentare auspica un confronto tra le due ex fidanzate per far emergere, a distanza di anni, la verità dei fatti:

Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia) #GFVIP — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 9, 2020

Anche la Battaglia, sui propri social, ha manifestato l'intenzione di entrare in casa per fornire la propria versione:

#GFVIP #GF4 #AlfonsoSignorini la verità ha mille volti #licianunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta! — Imma Battaglia (@unvotoperimma) January 9, 2020

Alfonso Signorini, intervistato da 'Chi', già ha accennato ai dissidi tra le due ex compagne:

"C’è anche Licia Nunez, attrice di serie tv, quasi quarantenne, bellissima, che è anche la ex di Imma Battaglia (e che è piuttosto arrabbiata con Imma e pure con Eva Grimaldi)"

Nuovi colpi di scena in arrivo?!