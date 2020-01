Luigi Mario Favoloso, Maurizio Sorge: "Starebbe a casa di un amico che affitta auto. So per certo che sta bene" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Le ultime news su Luigi Mario Favoloso a Mattino 5

Oggi, giovedì 9 gennaio 2020, a 'Mattino 5', sono state rivelate le ultime novità che riguardano Luigi Mario Favoloso, scomparso, dodici giorni fa, da Torre Del Greco. Ospite del programma mattutino condotto da Federica Panicucci, Maurizio Sorge ha rivelato dettagli inediti di questa storia che non ha ancora trovato un lieto fine:

Sorge: "Io spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata. Lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell'hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip. Riporto una cosa non mia, ti ho detto anche la fonte. Ma è molto attendibile. Sperando che non ci ho messo la faccia invano perché mi fido di questa persona".

De Megni: "Il motivo è chiaro: la voglia di ribalta".

Solo ieri, mamma Loredana, preoccupata per il figlio, aveva lanciato un accorato appello:

"Lui mi aveva detto che aveva litigato con Nina. Non avevo capito però se si erano lasciati prima di Natale o se si trattava di un litigio e, poi, magari sarebbe tornato. So solo che mi ha portato di tutto a casa, come se avesse fatto un trasloco. Però, era sconvolto da questo litigio. Ho denunciato la sua scomparsa perché sono passati più giorni. Dopo il secondo, terzo giorno inizi a pensare tante cose. All'inizio pensi che stia magari cazzeggiando con i suoi amici. Poi, ho iniziato a chiamare i suoi amici storici di Torre Del Greco, nessuno sapeva niente. Luigi Mario, torna a casa".