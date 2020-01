GF Vip 2020, gli auguri di Federico Rossi a Paola Di Benedetto per il compleanno (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Gli auguri di Federico Rossi alla fidanzata Paola Benedetto per i 25 anni

Paola Di Benedetto, neo concorrente del 'Grande Fratello Vip 2020', ha ricevuto una sorpresa molto romantica dal fidanzato Federico Rossi: un mazzo di fiori ed una torta (con tanto di candeline) hanno fatto sentire meno la distanza dal compagno.

Il cantante del duo Benji e Fede, inoltre, ha fatto recapitare alla neo gieffina un messaggio pieno di sentimento:

"Sono più o meno due giorni e mezzo che non ci vediamo e non ci sentiamo. Sono molto molto contento del fatto che tu stia intraprendendo questo nuovo percorso che sarà sicuramente molto stimolante per te. Volevo farti tanti auguri di buon compleanno. Ti amo. Spacca tutto. Basta essere la persona che sei. Sii te stessa".

L'Ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', poi, è entrata in casa dove è stata accolta da Michele Cucuzza, Rita Rusic e Andrea Denver.

Già nella clip di presentazione, l'ex naufraga ha ribadito il proprio amore nei confronti di Fede:

"Poi è arrivato Federico. Stiamo insieme da un anno e mezzo ma come capita per molte coppie abbiamo avuto un piccolo momento di crisi. Poi, ci siamo ripresi. Lui mi ha riconquistata regalandomi un anello con una bellissima lettera. Quando Federico ha saputo che entravo in casa mi ha detto: "Se c'è qualche tronista che ci prova, mi calo dall'elicottero".