Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi: età, fidanzata, vita privata

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 gennaio 2020

Gli ultimi gossip su Fabio Testi, attore italiano e concorrente del Grande Fratello Vip 4

Anche Fabio Testi sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4, in partenza da stasera su Canale 5. L'attore, originario di Peschiera del Garda, è un noto attore italiano.

Oltre che per la sua straordinaria carriera, Testi ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale piuttosto movimentata. Solo di recente, è uscito allo scoperto con la fidanzata Lisa Agnelli, di ben 47 anni più giovane di lui.

Fabio Testi, 78 anni compiuti ad agosto, ha raccontato ai settimanali di voler riconfermare che l'età sia solo un numero, e non ha nascosto che quello che lega lui e la fidanzata sia amore vero. Fabio è stato per molti anni legato ad Antonella Liguori, con cui si era sposato fino al 2015.

Ora il suo cuore batte soltanto per Lisa, che ha 30 anni, vive in provincia di Verona ed è una violinista professionista. "Noi, uomini stagionati, possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero… Le differenze diventano ricchezza" aveva dichiarato in una vecchia intervista Testi.