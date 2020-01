Michele Cucuzza: età, fidanzata, figlie, Instagram, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Michele Cucuzza è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

E' nato a Catania il 14 novembre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Ha 67 anni. E' uno dei volti più noti della storia del Tg2. Giornalista di cronaca, ha seguito, in Italia e all'estero, molte delle vicende più importanti degli ultimi anni. Per oltre 10 anni, ha condotto 'La Vita in diretta' ed è stato anche conduttore di 'UnoMattina'. Molto impegnato anche socialmente, ha sempre combattuto contro le malattie neuro degenerative ed il cancro. Nel 2016 inizia una collaborazione con Telenorba, dove si occupa di un contenitore di attualità, di cronaca, di spettacolo ma anche di gente comune. E' padre di due figlie, Matilde e Carlotta. Attualmente è fidanzato con Rosanna, una dottoressa di origini calabresi che si occupa di chirurgia estetica.

Il suo profilo Instagram @michele_cucuzza è seguito da quasi 8 mila followers.

Ecco le dichiarazioni del neo gieffino, rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore dall'inizio dell'avventura all'interno del loft di Cinecittà: "Questo programma è diverso dagli altri perché prevede privazioni, coabitazione forzata e competizione: mi auguro che prevalga l’aspetto del gioco e non dello scontro, che in tv è talmente diffuso da aver perso di efficacia".