Uomini e Donne, Simonetta chiude la conoscenza con Samuel a causa di uno scherzo: "Ha fatto finta di essere Juan!"

Nella puntata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Simonetta ha deciso di chiudere la conoscenza con Samuel per un motivo particolare.

Samuel, infatti, ha fatto uno scherzo a Simonetta che quest'ultima non ha affatto gradito.

Prima di procedere con le versioni dei fatti, Samuel e Simonetta hanno subito iniziato a discutere su chi dovesse parlare per prima.

L'ha spuntata Simonetta, nonostante alcuni tentativi di interruzione da parte di Samuel:

Con Samuel, avrei dovuto vedermi il 27 alla sera. Lui non mi ha fatto più sapere niente nonostante la redazione mi avesse chiesto di dare loro una risposta. Noto dei messaggi su Whatsapp. Apro la chat e vede una foto di Juan con un numero a fianco. Mi sono detta: "Juan ha chiesto il mio numero? La redazione mi avrebbe avvertito...". Il giorno dopo, apro la chat e si sente una voce che fa l'imitazione di Juan. Ha elaborato tutto, numero nuovo, foto del profilo... Sento questa voce, capisco che non è la voce di Juan e ho chiamato la redazione a cui ho girato il tutto. Nel frattempo, lui mi scriveva in un'altra chat...

Samuel ha parlato solamente di uno scherzo innocente:

Sì, le ho fatto uno scherzo... Passi da un argomento all'altro! E' una cosa che è rimasta tra me e te, non l'ho fatta davanti a tutti.

Simonetta, però, ha trovato il gesto grave e superficiale:

Non puoi far partire una chat con una foto che non ti appartiene. Ma, secondo te, è uno scherzo da fare? E' una presa in giro. Hai fatto una cosa bruttissima. Ma non hai pensato a come mi potessi sentire io? Samu, hai 50 anni!