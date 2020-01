Barbara Alberti: età, ex marito, figli, Instagram

Barbara Alberti, chi è, figli, ex marito e profili social

C'è una grande curiosità e aspettative molto alte per l'ingresso in casa del Grande Fratello Vip di Barbara Alberti, scrittrice e opinionista tv amatissima per la sua intelligenza, sagacia e capacità di analizzare e commentare diversi temi. Recentemente ha debuttato come attrice nel film "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. Scopriamo insieme qualche informazioni su di lei.

Al settimanale Chi, la Alberti ha parlato degli altri coinquilini con cui dividerà questa esperienza tv: "Mi piace molto Rita Rusic, è bellissima e conosce la vita perché ha sofferto; Fabio Testi è simpatico, mi ha parlato per ore di coltivazioni biologiche; sono curiosa di conoscere “er mutanda” (Antonio Zequila, ndr), credo ci stia bene uno come lui; la presenza di Michele Cucuzza mi rassicura molto".

Sogna concretezza, rapporti seri e sinceri, senza barriere o ipocrisie:

Io spero che qualcuno mi faccia uscire dai gangheri perché in tv ci si colpisce sempre per finta e, ormai, certe reazioni sono un cliché. Per me non esiste alto o basso, ogni discussione è bassa, però amo schierarmi e prendere una parte.

Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ammette di essere smemorata ma di avere anche una visione comica delle cose. Ama lavare i piatti, pulire e cucinare ma non ha mai imparato a stirare e lavare bene i panni: "Ho già tanto disordine per la testa che l'ordine esteriore mi acquieta".

Barbara Alberti ha 76 anni, vive con l'ex marito, da 30 anni, sono amici. E' alta 1 metro e 70. Nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani.

La scrittrice non ha un profilo Instagram e non è presente sui social.