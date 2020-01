Uomini e Donne, Erik chiude la conoscenza con Valentina A. che si sfoga: "Mi sento inadeguata. A 40 anni, comincio a farmi delle domande..."

Di Fabio Morasca mercoledì 8 gennaio 2020

Erik ha deciso di chiudere la frequentazione con Valentina A., dichiarando di volere una donna sempre entusiasta al suo fianco.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, andata in onda su Canale 5, Erik ha deciso di chiudere la propria frequentazione con Valentina A..

Valentina ha raggiunto il centro dello studio, trattenendo a stento le lacrime. La conoscenza con Erik, partita con grande entusiasmo da parte di entrambi, ha subito un brusco stop. I motivi, stando alle dichiarazioni di Valentina, sono i seguenti:

Sono un po' agitata... Prima di Natale, lui, qui, aveva avuto una "tentazione" a cui ha detto sì. Lo immaginavo e non ha tenuta quella persona perché non gli piaceva, ovviamente, non per me. Torno a casa, ci ripenso e dico: "Io, con lui, andrei oltre e questa cosa non la posso accettare". Sono rimasta un po' sulle mie, quindi. Poi, ho avuto una giornata un po' particolare per motivi personali e non sono stata euforica come lui avrebbe voluto. Ho avuto un momento triste e gliel'ho spiegato, arrabbiandomi anche un po'. Lui mi ha detto che vuole una persona sempre entusiasta e piena di vita. Nella vita normale, non si può essere sempre "a palla", non siamo macchine. A lui, una persona così non va bene, vuole vivere una relazione in modo diversa. Che senso ha aprirsi con una persona, se questo è il risultato?

Erik, poco dopo, ha fatto il proprio ingresso in studio, affermando, sostanzialmente, di essersi sentito allontanato da Valentina, e rimproverandole il fatto di non aver voluto chiarire subito ciò che è accaduto nel corso della precedente registrazione, quando lui accettò di incontrare una donna giunta in trasmissione per conoscerlo:

Le cose non sono andate così... Quando ho capito che eri arrabbiata, ti ho lasciato tranquilla. Poi, ti ho mandato un messaggio con scritto: "Spero che sei più tranquilla". Il giorno dopo, ho capito che eri ancora arrabbiata per motivi tuoi. Se io percepisco che tu stai male, mettiti nei miei panni. Io non ho voluto farti un'inquisizione mentre tu mi ha detto: "Sono cose mie". Io mi ero solo interessato a te. Poi, è passata una settimana e ti sei tirata dietro la sensazione che hai provato al termine della scorsa puntata. Perché non me ne hai parlato?

Valentina, quindi, è convinta che l'interesse di Erik sia solo fisico:

Io ho i miei tempi. Lui non è interessato, Maria. Gli piaccio solo fisicamente.

Erik ha confermato il fatto di volere una donna entusiasta al proprio fianco:

A me piacciono le persone che hanno entusiasmo. Se dopo due settimane di frequentazione, già mi tieni lontano...

Per Gianni Sperti, quella di Erik è stata solo una scusa:

E' un pretesto per chiudere il rapporto, non c'è davvero motivo... Quindi, tu autorizzi le persone che stanno con te a mollarti quando stai male?

Valentina è tornata al suo posto e, poco dopo, ha lasciato momentaneamente lo studio.

In un secondo momento, Valentina, mantenendo toni tranquilli, si è sfogata: