Adriana Volpe: età, marito, Instagram: chi è

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Adriana Volpe, chi è: curiosità, vita privata e gossip sulla conduttrice tv

Adriana Volpe è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip, in partenza questa sera su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Ecco qualche informazione sulla showgirl e conduttrice Rai, ex volto de I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia.

Al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha ammesso una speranza, legata alla sua partecipazione al reality show: "Mi auguro venga fuori la mia ironia, ma anche il mio carattere diretto, penso di aver dimostrato di essere una persona autentica". Parlando delle altre concorrenti in gara, ha spiegato di sentirsi vicina, per carattere, ad Antonella Elia, anche lei inquilina della Casa più spiata d'Italia:

"Adoro la Elia, diretta come me, nella vita temo di più i finti buoni che chi ti attacca alle spalle, che dice e non dice"

La Volpe, presente anche nel numero in edicola di Tv Sorrisi e canzoni, ha spiegato di essere pronta a mettersi in gioco in questuo ruolo inedito. Tra gli oggetti che porterà con sé, ha scelto gli occhiali da sole, un arricciacapelli e una medaglietta della Madonnina. In casa è pronta a collaborare, interagire con gli altri inquilini, sperando di incontrare sorrisi e positività. Nel lato pratico e nelle faccende domestiche quotidiane, è pronta a mettersi all'opera e specifica:

"Mi piace lavare i piatti, stirare e rifare i letti, ma detesto pulire i vetri!"

Adriana Volpe ha 46 anni, è sposata con il marito Roberto e hanno una figlia, Gisele. E' alta 1 metro e 70.

Il suo profilo Instagram ufficiale è AdrianaVolpeReal.