Ivan Gonzalez: Instagram, fidanzata, età, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Ivan Gonzalez: gossip, curiosità, vita privata concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Ivan Gonzalez è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

E' nato a Jerez de La Frontera (Spagna) il 17 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno. Ha 27 anni. E' un modello e personaggio televisivo spagnolo. E' stato corteggiatore e tronista della versione spagnola di 'Uomini e Donne' e naufrago di 'Supervivientes', l'Isola dei Famosi in salsa iberica. Si è fatto conoscere dal pubblico italiano per la sua partecipazione a 'Temptation Island Vip' in qualità di tentatore. Ha stretto un legame speciale con Valeria Marini. E' approdato, poi, sul trono di Maria De Filippi. Il suo profilo Instagram (@ivangonzalez_) conta oltre un milione di followers. E' un quotatissimo influencer.

Ad oggi, il modello è single dopo la fine della sua storia d'amore con Sonia Pattarino, conosciuta proprio all'interno del programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. E' alto 184 cm e pesa 75 kg.

"Il principale motivo è che voglio farmi conoscere dal pubblico italiano per quello che sono e poi c’e qualcosa dentro di me che mi spinge a vivere questa avventura" sono le prime parole rilasciate, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, dal neo gieffino a poche ore dall'ingresso nel loft di Cinecittà.